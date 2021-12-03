網友暴動求肉搜！各領域神級正妹來了。(影／取自小明星大跟班YouTube)

日前有一名正妹因為剁鵝肉的影片曝光後，立刻在網路引起熱議，而她近日也現身《小明星大跟班》，摘掉口罩露真面目，穿著杏色短洋裝大秀好身材的她，讓Sandy都直呼「好瘦喔」。

一名正妹因為穿著清涼切鵝肉爆紅，擁有亮眼外貌和豐滿上圍的她，影片瞬間在網路瘋傳，被網友封為「鵝肉西施」，而她身分也遭曝光，是來自中壢21歲的鄭方婷，近日她受邀上《小明星大跟班》，一登場就被Sandy大讚好瘦。

鄭方婷無P真實身材曝光。(圖／翻攝自小明星大跟班YouTube)

鄭方婷穿性感洋裝上《小明星大跟班》。(圖／翻攝自鄭方婷IG)

鄭方婷穿著杏色短洋裝現身，胸前微開V小露事業線，裙子側邊開衩鏤空剪裁，辣露性感腿根，轉身更為火辣，整片美背一覽無遺，讓吳宗憲笑虧「她平常就穿得這麼沒禮貌嗎？」Sandy幫爸爸解釋，是說她穿得太性感。

而鄭方婷也透露6歲時，吳宗憲曾來她家買鵝肉，當時已經賣完了，剛好有個客人認出他，就說可以把自己買的四分之一分給吳宗憲，如今她再重提往事，也勾起吳宗憲回憶。

鄭方婷外型亮眼、身材火辣。(圖／翻攝自鄭方婷IG)

鄭方婷也在現場示範剁鵝肉，手法超俐落，吳宗憲也稱讚她側面有女神王祖賢年輕時的古典韻味，鄭方婷事後在個人社群透露，第一次上節目真的快緊張死了，「而且太過緊張，表現有些尷尬」，但她也學習到好多，「還有好多要學習的地方，請各位多多指教囉」。