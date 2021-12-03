「跟學校僅隔1條馬路卻不能讀？」桃園市議員徐其萬指出，中壢區青園國小對面有個社區，但因學區劃分有問題，孩子無法就近到眼前的學校就讀。教育局回應，新興重劃區的確會面臨這問題，現在正在進行各學區審議，明年初公告111年學區劃分。

徐其萬表示，青園國小與民生社區僅有1條馬路之隔，有住戶向他陳情，指出民生社區未被納入青園國小的學區範圍，要到其他較遠的學校就讀。他向教育局呼籲，學區劃分要再調整，不要發生學校就在對面，卻無法就讀的問題。

教育局回應，為紓解青埔地區學生就學需求，2020年新設青園國小並借用青埔國中教室正式招生，目前青園國小新建校舍尚未完成，而該校依交通動線及距離遠近規畫學區，導致鄰近的民生社區未納入青園國小的學區，而是屬於青埔國小學區。

教育局表示，由於有家長及議員反映，且已收到中壢區公所提出的申請，將於下周一（6日）進行桃園市學區審議小組會議討論。教育局坦言，桃園建設多，新移入人口眾多，許多新興重劃區因新增鄰里，學區會變得混亂，如有民眾、議員等人反映，經公所提出申請，都會納入桃園市學區審議小組會議討論。

教育局說，青園國小第1期校舍預計將於2022年啟用，師生將返回原校址就學，市府將配合該校設校進度，近期會重新檢視該校111學年度學區劃分，保障民眾就近入學權益、維護學生就學安全。