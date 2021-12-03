據「今日北韓」2日報導，北韓日前發生一家人偷偷在食物中摻入安眠藥，並拿給邊境警衛食用，待警衛昏迷後再趁隙逃往中國大陸的事件。消息曝光後，金正恩下令「無條件逮捕民族叛徒」，北韓探員只好進入大陸境內，把這一家人「蓋布袋」，裝在麻布袋中直接綁回北韓。

報導引述北韓兩江道消息人士說法，證實11月10日晚間，北韓國家保衛省派員前往大陸長白縣，逮捕並帶回脫逃的兩江道金亨稷郡一家四口。報導形容逮捕過程宛如電影劇情一般，隨後這4人已秘密遣返回北韓；民眾在事情過了半個多月後，才得知他們已遭到逮捕。

隨著金正恩下令「無條件逮捕民族叛徒」，國家保衛省向大陸派出由3人組成的逮捕小組，並聯合大陸境內的海外反貪局官員展開聯合逮捕行動。

原本這一家四口住在大陸的商業夥伴家中，再找機會逃到南韓；孰料情況不如人意，只好躲到合夥人種植人參農地附近的小房舍，過著隱居的日子。但一行人落腳處被北韓國家保衛省發現，並於11月10日逮捕後由大陸長白縣送往北韓金真淑郡。

消息人士指出，這4人被逮捕後不是由金亨稷郡，而是由金貞淑郡進入北韓。4人全數被幹員裝在麻袋中，一過河就由邊境車輛送到惠山市保衛局。基於防疫原則，官方還將4名探員隔離。

報導分析，由於此次事件屬於「一號方針」事件；這一家人可能面臨死刑或是進入政治犯收容所兩種結局；但考量到「先讓他們感受到生不如死，時時刻刻懷念外面生活是多麼美好」，故關進管理所可能性極高。

原本因為新冠疫情，邊境封鎖後政府禁止接近緩衝地帶，晚上更是禁止通行，使得當地變得極為靜謐。不過隨著人犯押送返國，寧靜的邊境突然人聲鼎沸，「熱鬧得好像抓到南韓總統」。

報導還表示，先前這一家人逃跑時，金正恩還發怒「又不是受過訓練的間諜，連小老百姓都抓不到，國家保衛省海外組織也太無能了」；連帶保衛省高層也動怒，更因金正恩不滿而坐立難安。

這不得不讓保衛省派出菁英培養幹部，出動緝捕犯人；所幸，3人的實力果然手到擒來。成功逮捕犯人也讓上頭給他們30天的休假，目前3人正在招待所靜養。