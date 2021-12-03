香港女星張柏芝出道時，就以盛世美顏驚艷眾人，成為萬千少男的女神，儘管現在的她已經是3個孩子的母親，仍嚴格管理體態，外貌維持得和當年幾乎沒太多變化；張柏芝一直以來都留著女人味長髮，昨（2）日曬出一組穿搭照，肩上短髮驚呆粉絲，細看才發現是把長髮藏在衣服內，但竟有網友無情表示「長髮比較年輕」。

今年41歲的張柏芝，外貌一直維持不輸當年，雖然多次被酸爆肥，還遭質疑又偷偷懷孕，但她隨即都會透過高強度運動恢復最佳狀態；而從她出道以來，張柏芝鮮少短髮造型，大多留著一頭女人味長髮，頂多在反串搞笑才會戴上誇張假髮。

張柏芝罕見短髮造型讓粉絲又驚又喜，評價兩極。(圖/ 摘自張柏芝微博)

昨日張柏芝在微博更新動態，上傳一系列穿著黑色長版大衣的美照，驚豔的是她以一頭肩上短髮現身，看起來格外幹練，渾身散發商場女強人氣息，雖然很美又颯爽，但依舊讓許多粉絲訝異，畢竟幾乎沒看過她把頭髮剪那麼短；不過，有眼尖網友細看後，發現原來張柏芝只是把長髮藏在衣服中，偽短髮成功讓粉絲又驚又喜。

短髮造型的張柏芝一樣美得像幅畫，網友紛紛大讚，「女神好美」、「張柏芝這時尚的穿搭更有氣質」、「氣質絕了」、「不老女神」、「太美了，這就是心動的感覺吧」；少數網友似乎看不慣張柏芝短髮，無情地表示，「好險，還以為真的剪短髮」、「長頭髮比較年輕」、「短髮不好看」。