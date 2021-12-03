高雄城中城大火死傷慘重，高市府緊急啟動善後作業，並宣布「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓改建為公園，另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，做為區段徵收抵價地及社會住宅基地，高市府地政局指出，目前跨區區段徵收方案已獲8成土地所有權人同意。

地政局表示，城中城「公益性跨區區段徵收」方案可取得社會住宅用地，讓無房無地者可優先安置於新建社宅、有房者可領取重建造價一坪約11.4萬元救濟金，無房屋者領取救濟金後也可入住社宅，而土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址用地。

為了讓所有權人能夠更加了解「公益性跨區區段徵收」的方案，地政局於11月15日起寄出問卷調查給390位土地及建物所有權人，目前已回收324位意願調查表，而區徵方案範圍內土地所有權人共118人，同意區徵者95位，超過80％，若以土地面積統計，同意面積總計也超過80％。

地政局指出，對於城中城有屋無地者，依據都市更新條例，建物依據現有價值（殘值）估算，若採區段徵收方案，將依高市拆遷補償自治條例，建物得以重建價格一坪約11.4萬的單價救濟，經意願調查結果，區徵方案已獲得大多數所有權人支持。