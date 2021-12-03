「我覺得時候到了，希望自己能帶給夥伴不一樣的工作模式！」這個念頭讓轉戰房地產業不到4年時間的胡承龍，決定加盟創立台慶不動產楠梓高大藍昌加盟店，從經紀人變身店東。令他驚喜的是，創業未滿1年，店業績便突破1800萬元，聯賣率高達50%，個人業績更超越以往紀錄，即將突破600萬元大關！種種成果讓他深信「在台慶不動產，即使是房仲新手，也有成為產業巨星的潛力」。

出生於平凡家庭的胡承龍，國小畢業後就進入中正預校就讀，一路升上空軍航空技術學校、至屏東機場當士官，甚至到飛彈指揮部擔任保修官。將近20年的軍旅生涯，養成了他剛正不阿的正直個性。只是一成不變的單調生活，讓他深感乏味，最終毅然放棄鐵飯碗，選擇退伍。

退伍後的胡承龍，先後做了幾份工作如電腦助理講師、研發工程師，後來發現房仲業雖然沒有底薪，但有著高額獎金，而且不用像保險業、傳銷業要去勉強客戶，相當適合有企圖心的他，便加入信義房屋。

棄軍人鐵飯碗 挑戰房仲業累積實務經驗

「在信義房屋時確實學會了一些基本功，也幫許多客戶圓夢成家，但待不到半年就選擇離開！」胡承龍表示，自己不太適應那裡的制度和文化，確認自己有獨立成交案件的能力後，就開始尋找合適的品牌。經過網路爬文與交流，胡承龍發現永慶不動產體系在高雄的成交量和店數規模是最大的，所以就轉戰到永慶不動產了。

在永慶不動產待了兩年的時間，胡承龍做出了不少業績，也獲得相當的報酬！之後在朋友邀約下，前往群義房屋擔任店長，再度轉換跑道。只是過去早已習慣永慶不動產的系統工具，加上群義房屋資源少、沒有聯賣環境，工作起來綁手綁腳，讓他最終決定離開，並回到自己進入房仲的起始地「楠梓」，創業加盟台慶不動產。

永慶四品牌的深度聯賣神助攻，帶動店內超過7成人員有業績，最高已突破500萬元。(圖/台慶不動產提供)

首月業績來自永慶四品牌聯賣 第一次創業就成功

去年12月創立台慶不動產楠梓高大藍昌加盟店，胡承龍利用永慶集團品牌力招兵買馬，更在永慶加盟四品牌「合作共好」優勢下立竿見影，開店首月業績全來自四品牌的深度聯賣！經紀人省去大量開發物件時間，只需專注做好客戶服務，且規章制度透明公開，讓大家都願意照著走，帶動店內超過7成人員有業績，最高已突破500萬元。

近期楠梓地區因台積電進駐議題，成各大房仲兵家必爭之地，在競爭激烈的環境下，胡承龍與團隊夥伴努力以最快的速度站穩，一年不到，店總業績已經衝破1800萬元。他也突破自己以往年度業績紀錄，今年業績直逼600萬元，是過去在其他房仲品牌無法到達的業績高度。

胡承龍坦言，直營體系與加盟體系最大的不同，在於信義房屋礙於制度問題，不能跟外面聯賣，物件流通受局限，無法提升成交量；在群義房屋時，則讓他有種孤軍奮戰的感覺。

經歷永慶不動產、群義房屋再回到台慶不動產，胡承龍發現永慶房產集團在系統開發上，如〈行動智能經紀人APP〉跟〈i行動系統〉都有明顯的優勢。而優化過的系統平台和數位工具，也讓他更頻繁使用在找案件、經營客戶、調件、開發比對等功能上，進而繳出亮眼佳績。

除了永慶加盟四品牌合作無間的聯賣制度，集團提供的系統、數位工具等資源，也讓團隊事半功倍。(圖/台慶不動產提供)

打造超強向心力團隊 目標年底店業績破3000萬

胡承龍分享創業的成功關鍵，就是「一步一腳印」、「慢即是快」，自己貫徹不爭、不搶、不鬥的理念，秉持正派經營、誠實服務，相信只要悉心做好客戶服務，成功將會開花結果。

對於2021年底的目標，胡承龍坦言，希望店總業績可以突破3000萬元，也期盼團隊夥伴都有發揮的空間、努力都獲得回報，不僅賺到錢，完成買房、成家的夢想，也能成就自己的事業版圖，獲得自己想要的生活。

忙碌工作之餘，胡承龍也倡導「健康生活」！他不僅舉行員工聚餐和員工旅遊，平日也會帶著同事們一起爬山、跑步，讓全店成員們更有默契及培養革命情感。

至於給想創業者的建議，胡承龍坦言，創業要成功，在於懂得分享、付出以及給予！讓人員在沒有壓迫的環境下成長，人員做得開心，業績才會來。他提及，店內每次開會都有教育訓練課程，月會更讓優秀人員上台分享，除了給予豐厚的獎金制度，也使夥伴們互相分享成功經驗、教學相長。