秋鬥4大公投宣講行腳團，2日晚間在後龍火車站對面1家簡陋小旅舍過夜。（謝明俊攝）

秋鬥行腳3日上午在後龍火車站出發

秋鬥4大公投宣講行腳團，3日一早由後龍火車站出發，總指揮林子文重批，總統英蔡文說桃園三接沒有破壞藻礁，這是一個漫天謊言。而副總統頼清德說萊劑不是毒藥，那麼請賴清德自己吃吃看，或是由他下令所有的軍人吃吃看，賴清德的說法讓他們非常無言。

秋鬥宣講行腳團沿路收到民眾贈送的餅乾、茶飲打氣，糾感心。（謝明俊攝）

秋鬥團體發起的4大公投宣講行腳團，2日進入苗栗縣轄內後走到後龍鎮，全體團員在火車站對面1家簡陋小旅舍過夜，3日一早，秋鬥行腳成員們在總指揮林子文的帶領下，在後龍火車站前方小廣場舉辦宣講會後，徒步走進後龍市區早市向到市場買菜的婆婆媽媽們宣講，請大家無論支持同意或是不同意，都要出來維護自己的權益，踴躍公投。

秋鬥4大公投宣講行腳團，3日一早在後龍市區遊行宣講。（謝明俊攝）

秋鬥4大公投宣講行腳團，3日一早在後龍市區遊行宣講。（謝明俊攝）

林子文及行腳團成員歷經這些日子的徒步宣講行動，雖然遇到的民眾主張各有不同，還是有許多民眾給他們鼓勵，甚至有民眾當場送他餅乾、茶飲加油打氣，讓全體成員很感心。

秋鬥4大公投宣講行腳團，3日一早在後龍市區遊行宣講。（謝明俊攝）

針對副總統賴清德公開宣示，萊劑不是毒藥，林子文聽到時的第1反應是身居高位的副總統，竟然會講出這種話，讓他和成員們無言。林子文質問賴清德，如果萊克多巴胺不是毒藥，不會立即死，那麼請賴清德自己先吃吃看，這是非常不負責任的說法。

林子文接續重批，就像是砒霜，吃一點也不會馬上死，那麼如果每天吃一點，會不會死？政府先前就公開宣示，軍人、退伍老兵及校園營養午餐絕不會吃萊豬，如果像賴清德說的萊劑沒有毒，那麼請賴清德下令所有軍人都吃萊豬，人不能因為要權位就敢說這些話！

林子文並對總統蔡英文提三接並未蓋在藻礁上說法，直批這真是一個重大的謊言，如果三接沒有蓋在藻礁上，那麼現在那麼大的棧橋是蓋在那裡？蔡英文說了個漫天大謊。

林子文說，需電與否不能跟藻礁問題綁在一起，這是兩個議題，執政黨把兩件事綁在一起是錯誤的，不建三接就沒有電，用這種非A即B的方式，是非常不合理的。究竟藻礁是否需要保存？台灣有了藻礁，可以讓更多人來台灣看藻礁，這是我們可以留給後代子孫的一個產業。他呼籲全民維護自己的權利，12月18日出來公投。

台積電在國內興建新的廠，都需要用電，用電需求與蓋不蓋三接是兩回事，執政黨不可以綁在一起來欺騙人民。