經國新城長輩表演跳舞表現活力。（嘉義市政府提供）

臺中榮總嘉義分院承辦嘉義市社區整體照顧服務體系C級巷弄長照站，在經國新城辦理營養共餐及預防失能或延緩失能服務，優先服務在地衰弱、亞健康及健康老人，3日發表成果，65至96歲長輩的千歲合唱團，歌唱展現他們的活力。

嘉義市長黃敏惠表示，長照C據點在經國新城服務，讓長輩的生活品質更好，長輩滿滿的熱情及開心的笑容，就代表著嘉義市是幸福城市，長輩被照顧得好，年輕人就沒有後顧之憂，努力打拚向前行，社會就能安定發展。

嘉榮副院長趙德馨表示，為落實國家長照政策，嘉榮自2017年提供社區C級巷弄長照服務，除了血糖、血壓、醫療諮詢等健康促進服務，還有健康衛教宣導講座、體適能運動，並結合動、靜態多元課程，長輩們參與的成果就展現在他們精采的表演。

長輩們更用心準備了膾炙人口的台語歌曲《媽媽請您也保重》，展現了眷村長輩實現及自我挑戰的生命價值，還搭配樂曲《我們都是一家人》表演舞蹈，更加碼以《寶島曼波》樂曲結合翻轉疊杯的舞蹈表演，活潑歡樂，翻轉大家對高齡長輩的印象。

鄔奶奶說，疫情期間長照據點暫停，她每天待在家裏好像時間過得特別漫長，現在疫情趨緩，據點恢復長照課程活動，夥伴又回來在長照C據點上課，互相學習及鼓勵，每天過得有精神又充實，心情跟著好起來。

現場也展示長輩在經國長照C據點用心學習及一點一滴完成的手工DIY創作作品，琳瑯滿目，長輩們參觀彼此的作品，七嘴八舌交談，好不熱鬧。