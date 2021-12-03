李國鼎紀念論壇「台灣半導體、世紀新布局」邀請4家科技大廠高層進行專題演講，隨後展開相互提問，對於日月光投控(3711)執行長吳田玉拋出「如何因應地緣政治」的敏感議題提問，台積電(2330)董事長劉德音表示，以客戶導向來誠實面對是最好的辦法。

今日出席者包括台積電董事長劉德音、聯發科(2454)董事長蔡介、旺宏(2337)董事長吳敏求及日月光投控執行長吳田玉。吳田玉在相互提問開場便直搗敏感議題，提問在美中關係等地緣政治狀況下，台灣半導體業者該如何面對，直球對決劉德音。

劉德音對此回應，中美關係自歐巴馬時代的2015年便已開始，近2年因為許多國家改變，才會有急遽運作發展狀況。但地緣政治的虛、實消息皆有，在中文報紙上恐怕大多都是虛的，政治對立造成相同問題有不同解讀，認為對問題的瞭解必須從「實」出發。

劉德音認為，地緣政治的問題對台灣而言是各公司要做的決定，每個公司需依據自身條件做出最好的決定。對台積電來講，應付各國政府只是越弄越複雜。因此公司以客戶為中心、以客戶導向來做投資決定。

劉德音表示，創辦人張忠謀指出「integrity」（誠實）是面對地緣政治最好的辦法，台積電用此態度整合所有虛實資訊進行決策，來面對千變萬化、有虛有實的地緣政治。

蔡明介亦贊同劉德音所提的大方向概念，表示聯發科的產品品項眾多，每個客戶規模有大有小。就實務面來講，對於各種遊戲規則，如美國政府對部分產品的要求，就是「該申請就申請」。

對於碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三代（化合物）半導體看法，劉德音直言「一部份是廣告」，因為目前產能甚小、且目前技術仍由美國領先，因此還無法與砷化鎵（GaAs）為主的第二代半導體相比、仍然處於初期階段。