英國《衛報》（The Guardian）報導，墨西哥武裝分子車隊在自製裝甲車帶頭下，衝進監獄並持槍掃射，造成2名警察受傷，最後順利救走9名囚犯，其中1人正是當地犯罪組織的首腦。

伊達戈州（Hidalgo）內政部長瓦爾加斯（Simón Vargas）表示，一個武裝團體分乘多輛車輛，並在一輛裝有自製裝甲板的卡車帶頭下，衝進當地圖拉鎮（Tula）的監獄中並向警衛開火，接著在救出9名囚犯後順利逃脫。

當地媒體表示，這批武裝分子還引爆了數枚汽車炸彈，不過《衛報》指出，墨西哥當地很少出現汽車炸彈攻擊，但有時會故意縱火燒毀汽車，作為路障或製造混亂；伊達戈州政府當局表示，監獄附近確實有2輛汽車被燒毀，以分散軍警執法人員的注意力，但仍在調查起火原因是否是傳聞中的「炸彈」。

《衛報》指出，自監獄逃脫的9名囚犯中，包含當地犯罪組織「Pueblos Unidos」首腦馬多納多（José Artemio Maldonado Mejía）。墨西哥石油公司（Pemex）在圖拉鎮建有一座大型煉油廠，當地罪犯經常自管線偷油，以賣給加油站或其他車輛，而「Pueblos Unidos」被認為是伊達戈州有組織汽油竊盜犯罪的幕後黑手之一。

《衛報》表示，這類劫獄事件在墨西哥並不少見，過去15年來，該國犯罪集團經常突襲監獄或假冒成安全部隊，以救出身陷囹圄的同伴。儘管墨西哥政府多年來持續嘗試對付販毒集團，甚至出動大量軍隊協助清剿，但該國仍有大片區域處於犯罪組織的控制之下。