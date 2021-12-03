無論是在職場或是校園，難免會遇到需要請假的時候，不同單位請假的格式和流程也有所差異。大陸就有一名超有才的國中生，運用所學，以文言文的方式撰寫請假單，優異的文筆不僅讓老師痛快准假，也讓無數網友看了嘖嘖稱奇。

根據《騰訊》報導，大陸一名國二學生，因為身體不適想要請假，沒想到寫假條時，竟然使用文言文詳述請假事由，內容寫道：

方先生吾師近日可安好？吾乃二年一班汝生也。因身處季節交替之際，不慎偶感風寒，不得親見，所以作此文詳述。

昨夜天涼如水，疏風掃落葉

簾動畫堂秋色，冷風殘玉體

輾轉徹夜難寐，早起感不適

窗外天氣晴好，卻仍無氣力

咽喉疼痛不語，難能赴課堂

因而求假暫返，躊躇難抉擇

願吾師批准，嗚呼哀哉，哀哉可憐！

老師見狀後被同學的文筆所驚艷，並讚嘆對方的語感實在太強，立刻痛快准假，也在回應欄寫下「你若安好，便是晴天！」不少網友看了這張「文言文假單」後也紛紛留言驚呼「這孩子飽讀詩書」、「四書五經沒白讀」、「大家都是學生，為何你如此優秀」、「這年頭沒點才華，連請假條都不敢寫了」。