海基會今舉行董監事會，代理董事長許勝雄表示，今年9至10月，中國大陸發生的限電危機，就是能源轉型陣痛期的反映，據悉包括江蘇、浙江、廣東等地的台廠均受到波及，再加上冬季空氣擴散不良，近日東北及華北地區多地空汙嚴重，影響當地人民生活。大陸「缺電」與「減碳」恐將成為新常態，對台商的經營環境是一大挑戰。

許勝雄指出，疫情改變世界甚鉅。即便現在疫情趨緩而逐漸進入「後疫情時代」，但我們的工作與生活模式已經是「回不去了」。他以個人為例，在全世界10個國家有50幾個工廠，過去前往考察，了不起一年去一到兩次。現在因為疫情關係，反而每個月可以和各地的工廠廠長視訊開會。因新冠疫情迅速崛起的「零接觸經濟」，像是網購、遠距教學、視訊會議、網路社交等已成為常態，人們已逐漸習慣這樣的模式。

許勝雄說，隨著聯合國氣候峰會的落幕，「乾淨能源」將會是未來幾年各國要面對的重要議題。近期全世界的能源危機顯示，目前世界重要國家的能源使用正處於轉型的陣痛期，一方面基於減碳因素，逐漸淘汰煤炭、石油等非再生能源，另一方面再生能源受限於氣候與技術等條件，尚無法完全填補非再生能源的缺口。

他提到，雖然疫情影響台灣的內需消費，但傳統製造業及電子業的出口表現均不錯。根據財政部最新進出口統計，今年前10個月的出口年增30％，創史上新高，其中，10月份資通及視聽產品、基本金屬及運輸工具出口均創歷年單月新高，而作為出口主力的電子零組件，則在9月時創歷年單月新高。相信隨著疫情受到控制，加上政府推出振興券的助力，台灣內需消費若能逐漸復甦，各項經濟活動將可回歸正軌，經濟前景與經營環境看好，「我們也建議台商朋友們要好好把握回台投資的機會。」

許勝雄還表示，疫情期間海基會非常用心努力，讓兩岸人民得到更好的關心與照顧，無論是陸生、台生、台商、陸配等，都做了很多服務，也會持續努力，繼續加強。