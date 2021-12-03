許多人喜歡在冷冷的冬天吃火鍋，但吃完後衣服和頭髮總是會殘留濃厚的火鍋味，久久無法散去讓人感到困擾。大陸浙江就有4名年輕女生，吃火鍋時穿上藍色雨衣防止身上沾染味道，照片在網路上瘋傳，讓許多人看了相當傻眼，不過餐廳老闆老闆卻表示：「她們可是專業級吃貨」。

綜合陸媒報導，浙江溫嶺市城南鎮一家火鍋店內，竟有4名女子身穿藍色雨衣在吃火鍋，這組照片也在網路上流傳，網友們看了都很納悶，這樣穿不會很不舒服嗎？沒想到火鍋店老闆反而大讚，「她們可是專業級吃貨」，老闆表示，口味較重的火鍋，客人身上難免會被薰上濃郁的火鍋味，像她們穿雨衣避鍋味是個好選擇。

台灣也曾有民眾穿雨衣吃火鍋，引起臉書社團熱議。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

而在台灣也曾有民眾穿輕便雨衣內用火鍋，引起臉書社團熱議，不過多數網友看了相當傻眼，覺得穿雨衣用餐不衛生、不舒服、不禮貌還很危險，「戴浴帽就很傻眼了，還雨衣，是有多懶的洗啊？」、「這麼辛苦熱、悶、濕著吃」、「太扯了，不要中暑了」、「酒精膏燒到身上就很精彩！」。

不過也有網友覺得有趣，「專程有備而來吃鍋的」、「因為天花板會漏水」、「下次這樣吃」、「你別想太多，大冒險輸了而已」、「我之前一直想嘗試的可是實在很丟臉」、「留言總是精彩過照片」。