星座運勢網站「星座神婆」分享，巨蟹座、雙魚座、天蠍座、射手座2022年的桃花運最旺，第一名的射手座到哪都受歡迎，有望遇到優秀的心動對象，一定要好好把握。

▍第四名：巨蟹座

2022年巨蟹座在感情方面很順利，桃花運不錯，建議明年不要總是把時間花在工作上，如果朋友提出邀約，或親友想要介紹對象，可以多把握機會，有機會遇到條件很好的對象，終於不再是單方面的付出，兩人相處起來非常契合，有機會與對方穩定交往，受到大家的祝福。

▍第三名：雙魚座

2022年雙魚座的事業運很旺，身邊也有很多追求者，不過雙魚座對這些黏上來的人總是感到不夠滿意，如果想要吸引更好的對象，建議雙魚座可以多多提升自我，無論是外觀、談吐或工作，讓自己變得更好，如此一來就有望遇到體貼又優秀的對象，雙魚可以在2022年多嘗試網路交友，能遇到好緣份。

▍第二名：天蠍座

單身的天蠍座在2022年將遇到一個和自己非常契合的對象，對方是你的情人，同時也是最好的朋友，更是能夠互相照顧的家人，兩個人價值觀相似，聊什麼都欲罷不能，對未來的發展方向也有共識。兩人是由朋友關係發展成情人，因此2022年可以多把握認識新朋友的機會，將能夠從中找到此生摯愛。

▍第一名：射手座

射手座在2022年的桃花運超級旺，是大家眼中的人氣王，無論在什麼場合都很容易受到矚目，異性會不知不覺被吸引，如果上半年認真認識新朋友，多參與社交場合，就能遇到很優秀的心動對象，彼此一見如故，能發展成穩定交往關係，一整年在感情上非常順利。