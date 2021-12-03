國民黨文傳會主委凌濤。（資料照片）

民進黨立委高嘉瑜家暴案鬧出案外案，社群論壇PTT出現「網軍」發文幫林秉樞帶風向洗白，民進黨立委何志偉稱「PTT應該要關掉」一事引起網友熱議，國民黨文傳會主委凌濤痛批：「要關掉的不是網路論壇，而是民進黨的網路黑手」。

凌濤質疑，從卡神idcc、督割、1450、林瑋豐到PTT浪人47、明明都是綠營先帶風向搞壞台灣網路社群生態，現在卻以此為由要關掉社群論壇，簡直是倒果為因。

凌濤分析，「台獨機關槍」李柏璋長期為綠營帶風向操作議題，包括：欺騙網友的「督割案」、用帳號幫林秉樞帶風向，這都是人的問題，而不是論壇的問題，民進黨立委何志偉不針對李柏璋進行批評，反而將矛頭指向關閉PTT，動機啟人疑竇。

凌濤指出，何志偉委員過去就是網路社群的不良示範，驚人語錄包括：「其實我以前就是網軍」、「在網路上罵罵國民黨」等，何志偉委員應該先為缺乏民主素養向網友道歉，而不是急著幫民進黨側翼網軍逃避責任！