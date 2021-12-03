2021年只剩下最後1個月，有些人因新冠疫情而失業，有的人雖然還有工作，但財運也受到波及。《靈匣網》近日分享4個在2021年末，會從運勢低谷走出來的星座，他們將迎來滿滿收穫，不僅薪酬增加，而且還有機會升職。

1.處女座

入冬後，處女座將迎來生機，在工作方面，他們的收入步入穩定期，甚至還有意外之財，年末工作較為忙碌與瑣碎，但千萬不要放棄，只要有毅力的繼續做下去，就能嚐到付出後的果實，不僅如此，小人也會逐漸遠離你，不過建議處女座的朋友，該表現時不要過於謙虛，要勇敢展現自己的優勢，才能獲得更多機會。

2.天蠍座

天蠍座在團體中，一直極度渴望被認可，而在接下來的日子裡，他們將受到眾人的肯定，天蠍座會迸出新穎想法與創意力，擁有不俗的表現，不僅讓人對他們刮目相看，在職場裡還有機會加入被看重的項目裡，即將在工作裡發光發熱。

3.水瓶座

水瓶座沉寂一段時間，他們上半年幾乎都在花時間補充精力，如今到了年末，他們終於可以展現實力，體會到做事順風順水的暢快感，而極佳的工作運，讓他們有了被提攜的機會，只要把握得當，甚至還能加薪，不過期間不免遇到競爭者，水瓶座的朋友不要過於緊張，平常心看待，把該做的事情做好就行，不過切忌驕傲過頭，免得被嫉妒者盯上。

4.雙子座

雙子座越到年底，桃花運就會好，有曖昧對象的人，能與對方修成正果，單身的雙子座也能遇到心儀對象，或吸引異性主動搭訕，不過兩人交往後，若身旁朋友對伴侶評頭論足，只要聽聽就好，不要放在心裡，甚至影響到兩人的感情，雙方只要給予足夠的信任感，彼此就能感受到愛與安全感。