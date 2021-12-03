櫃買中心於今（3）日審議通過綠界科技（6763）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，綠界科技主要從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，推薦證券商係元富證券及第一金證券，申請時資本額1億4821萬元。

綠界科技109年營業收入為10億2112萬元，稅後盈餘為1億8184萬元，每股盈餘為13.98元。110年前三季營業收入為10億3964萬元，稅後盈餘為2億4111萬元，每股盈餘為16.24元。

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