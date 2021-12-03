軟體銀行近日趕搭元宇宙趨勢，宣布對韓國網搜巨頭Naver旗下虛擬精品銷售平台Zepeto投資1.5億美元，看好Zepeto的年輕女性用戶群為元宇宙拓展應用市場。

2018年創業的Zepeto讓用戶透過手機應用程式建立虛擬分身，在虛擬世界漫游並與其他用戶互動，還能購買創作者或精品品牌推出的虛擬時尚精品來裝扮分身，在短短3年內迅速成為亞洲最熱門的元宇宙平台之一。

軟銀透過第二檔願景基金（Vision Fund 2）參與Zepeto的第二輪募資，將Zepeto市值估在10億美元以上。韓國偶像團體防彈少年團（BTS）經紀公司HYBE Co.及多家韓國企業也聯手對Zepeto投資4100萬美元，同樣將Zepeto市值估在10億美元以上。

負責經營Zepeto的Naver子公司Naver Z Corp.策略長Rudy Lee表示：「我們或許是全球最大的虛擬時尚銷售平台。」

Zepeto平台上共有15億件虛擬時尚精品供用戶選購，其中除了獨立創作者的平價商品之外，也有Gucci、Dior等頂級品牌推出的虛擬精品，就連美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）及韓國女團Blackpink都在Zepeto推出獨家虛擬精品。

Zepeto每日經常性用戶約200萬人，與線上遊戲平台Roblox超過4700萬人的用戶規模比起來事業才剛起步，但Zepeto用戶有70％是13至24歲年輕女性，在男性遊戲玩家充斥的元宇宙市場獨樹一格。

軟銀在11月初才剛宣布投資區塊鏈線上遊戲平台Sandbox，不到1個月又宣布投資Zepeto，透露軟銀看好元宇宙市場潛力。負責管理第二檔願景基金的軟銀投資顧問公司合夥人沐恩（Greg Moon）表示：「我們相信元宇宙將是網路進化的下一步。」

Zepeto用戶大本營集中在中國及印尼，但在美國、巴西、日本及韓國也有不少用戶。Moon認為Zepeto未來開發更多虛擬科技並拓展線上遊戲及其他領域後，可望將全球Z世代網路用戶一網打盡。