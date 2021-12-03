疫情引發供應鏈失序及供貨短缺，萬物齊漲的通膨壓力籠罩全球，就連應景的耶誕樹也不能倖免，因供給吃緊價格大漲，美國人今年過節面臨荷包大失血。

受到極端氣候及供應斷鏈影響，今年無論是真樹還是人造樹供應大減。美國消費者得做好心理準備，今年耶誕樹選擇變少，真樹和人造樹價格漲幅都超過30％。

美國耶誕樹協會（American Christmas Tree Association）執行董事華納（Jami Warner）指出：「那真是雙重打擊，天候與供應鏈問題確實重創這個產業。種植業者因洪水、野火、霧霾、旱災、極端氣候狀況嚴重受創。」

6月底破紀錄的高溫熱浪和野火，讓奧勒岡州及華盛頓州的耶誕樹農場損失慘重，這是全美前兩大耶誕樹種植區。

華納無法估計今年會短少幾顆耶誕樹，不過這些樹木得耗時10年時間才能長成，可能要歷經好幾個季節，才會察覺到樹木流失。

卡車司機荒也是問題，這讓天然樹從農場運往零售店家和林場難上加難，成本更貴。

華納給有意添購耶誕樹者的建議是：「早點出手！如果你看中哪顆，趕快買下。」

水晶河耶誕樹（Crystal River Christmas Trees）老闆派恩（Dale Pine）和姪子瓦倫魯拉（Stacy Valenzuela）傷透腦筋，他們林場的耶誕樹缺貨，顧客常常撲空鎩羽而歸。這家店的奧勒岡供應商，很多不堪三位數的熱浪高溫，種植的樹木死了大半。

瓦倫魯拉透露，樹木、勞力及卡車運送成本全增加，水晶河耶誕樹今年不得不漲價。

加州居民夏佛特（Teri Schaffert）獲悉今年天然樹短缺，她生平頭一次決定買人造耶誕樹，早在感恩節前將近一個禮拜，她便衝去Balsam Hill展示場選購，Balsam Hill主要在線上販售人造耶誕樹。夏佛特的丈夫對改用人造樹頗有微詞，她說自己別無選擇。

但Balsam Hill營運長杜恩（Caroline Tuan）指出，人造樹產業也有供應麻煩，問題出在塞港和卡車駕駛不足拖累運送，成本跟著加重。該公司的樹今年貴了2成，種類也沒以前多。