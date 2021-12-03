嘉義縣政府大力推動的「嘉義優鮮」自有品牌12月3日正式上市，更以自創單詞「CHIAYUM」代表嘉義優鮮品牌的英文名稱，首波遴選共79家業者、214項產品入列，嘉義縣長翁章梁表示，有品牌就有責任，期許業者以責任心經營自家產品，讓「嘉義優鮮」成為全台灣最受信任的精品品牌。

嘉義縣政府大力推動的「嘉義優鮮」自有品牌12月3日正式上市，首波共有79家業者入選。（張亦惠攝）

嘉義優鮮品牌形象建立後，縣府隨即公告「嘉義縣嘉義優鮮品牌標章申請及管理作業規範」，供業者申請，農業處長許彰敏表示，相關產品經由縣府邀集相關單位進行嚴格審查，從農產品履歷證明及檢驗報告、食品衛生安全到產品自身是否具有品牌特色，以及行銷效益等面向進行評分，未來產品將貼上嘉義優鮮標章貼紙，除了代表官方認證，標章上的QR Code也具有追朔功能，消費者可以放心且了解業者相關資訊。

烏魚子大賽常勝軍業者「林家烏魚子」林篤毅指出，「嘉義優鮮」是縣府歷經3年努力、極力推動的品牌形象，產品有了官方加值、嚴密把關及認證，更加有保障。

翁章梁說，「嘉義優鮮」是嘉義縣農業的共同品牌，加入的每一個業者、每一位小農都是這個品牌的一份子，大家一同守護這個品牌才能共好，共同品牌就是要讓業者更有責任心，縣府從食安大樓檢驗室啟動到推出「嘉義優鮮」品牌，農業轉型及升級正在大步向前。

縣府表示，未來將協助業者多元化的行銷推廣，包括國道服務區設專櫃、超市、電商平台、電視購物通路媒合上架、輔導小農參與市集及帶領業者參展；國外市場部分，藉由跨境電商銷售、農產貿易媒合洽商會及媒合國外超市採購農產品等方式，銷到海外。