北市一名張姓男子1日晚間22時許，疑似癲癇發作、突然倒在吳興街路中央，北市保安警察大隊第五中隊小隊長簡永順、員警李君翌、涂格閩等3員巡邏經過見狀，為避免發生追撞、保護張男安全，小隊長簡永順立即以巡邏車擋住車道，並下車協助救護，另由涂員疏導交通。

員警詢問在旁目睹的熱心民眾，發現張男疑似癲癇發作，雖然已無抽搐動作，但意識仍不清楚，並因為路倒撞擊地面，導致嘴部明顯外傷腫脹。員警通報消防局派遣救護車及救護人員到場協助救援後，為避免口腔分泌物或嘔吐物嗆到，與民眾合力檢視張男口中有無異物，令他保持呼吸道暢通，待張男意識稍為恢復後，持續安撫其情緒。

張男的家屬因發現他外出過久，所以循線尋找他的下落，經過現場發現員警正在幫忙，家屬表示，張男要去醫院拿藥，因時間過久還沒回家，撥打電話也沒接聽，怕他在路上發生事做，所以急忙外出尋找，還好有警察及熱心民眾幫忙，不然倒在路中間，不知道會發生甚麼意外。張男清醒後表示不需就醫，與家人頻頻向警方及救護人員道謝。

保大表示，民眾可下載「視訊119」APP使用，當遇見災害等緊急危難事件，或發現不尋常路倒傷患，開啟「視訊119」APP即可一鍵報案、即時定位，並透過互動式即時影像及線上指導作業，直播拍攝危急患者或災害實境至消防局指揮中心，由專業救護人員適時指導，爭取救護時效。