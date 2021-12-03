砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）11月營收守穩3億元大關，達3.03億元，月增0.11％，年成長維持雙位數表現、為27.29％，2021年累計前11月營收達33.39億元，年增41.74％；砷化鎵暨PA（功率放大器）模組廠全訊（5222）11月營收則為7884萬元，月減5.28％、年增7.63％，2021年累計前11月營收為8.42億元，年增32.91％。

針對產品營收占比，全新指出，射頻元件（RF）需求還是不錯，10、11月微電子產品占比高達89％、88％，而營收能否有明顯成長的關鍵，反而落在占比較小的光電子產品，主要是車用光達（LiDAR）研發單；短期來看，微電子需求依舊大於供給，目前產能利用率維持高檔，擴產計畫第一批機台11月起開始交機、安裝，後續通過認證後，預期2022年第一季底、第二季初可望開始貢獻營收。

而長線來看，無論光電子、微電子產品，都是未來多項應用所必需，除了車聯網（C-V2X）外，如AR（擴增實境）／VR（虛擬實境）一定得上網，這是微電子產品的領域，而其中測距、手勢控制等，則是光電子產品的應用。法人預期，全新第四季營收可望站穩9億元大關，仍有機會力拼較第三季更上一層樓。

全訊則是受惠國防相關PA模組，以及次系統出貨量持續提升，11月營收為7884萬元，今年來累計營收達8.42億元，均創歷年同期新高，並較2020年同期成長7.63％、32.91％。

全訊表示，目前承接政府國防標案占營收比重超過8成以上，隨第四季進入國防標案出貨高峰期，本季營收可望較第三季成長。擴建的二廠將於2021年底完成內部裝修與設備進駐作業，預估2022年第一季開始量產，新廠擴產完畢後，總產能可望再增加一倍以上。