高雄市會展產業發展協會3日召開會員大會，全面改選理監事，現任理事長楊志中獲得推選連任，楊志中表示，自從去年爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，會展觀光等相關行業快速進入冰河期，台灣雖然有防疫模範的美名，但，全球疫情反覆，至今仍無法讓人有鬆懈的空間，協會將繼續協助公私部門，推動會展產業逐步復甦。

高雄市會展產業發展協會3日召開會員大會，理監事改選結果，選出5席常務理事，當選人包括樹德科大助理教授楊志中、高餐大副校長李一民、高雄展覽館總經理涂宇欣、義守大學院長林皆興、以及提克斯集團執行長劉柏楊等人。

常務理事會並推選楊志中，續任高雄市會展產業發展協會理事長。

楊志中指出，高雄市會展產業發展協會成員，來自產業界與學界的菁英與公司行號，成立之初，就一直扮演會展產業互動的平台，提升會展產業經濟產值，培植在地會展產業人才，並協助公司部門推動會展產業，由於規模持續擴大，目前已成為南部地區會展界，最具指標性的公協會。

他說，自從去年爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，會展觀光等相關行業快速進入冰河期，台灣雖然有防疫模範的美名，但，全球疫情反覆，至今仍無法讓人有鬆懈的空間，協會將繼續協助公私部門，以臨淵履薄的謹慎心情，推動會展產業逐步復甦。