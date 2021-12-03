台灣工藝設計界年度壓軸盛事「2021工藝之夢」特展3日開展，新光三越文教基金會董事長吳昕陽表示，樂看台灣工藝28年來有更多年輕世代的參與，發展愈來愈多元和創新；今年得獎作品60件中就有19件為年輕族群創作，占比達三分之一。

國立臺灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦之「2021工藝之夢」，至今邁入第28年，今年共展出四大主題包括「臺灣工藝競賽」60件精彩得獎入選作品，在疫情嚴峻的2021年，總計收到361件報名作品，經過評審團嚴謹審核，最終入選60組作品，獲得二等獎、三等獎、新光三越特別獎、創新獎、美質獎、機能獎以及佳作等獎項，其中新光三越每年都有特別獎收藏，今年由林志航的「壓扁ing 25」，用木頭角料做出鋁箔包，代表現今重要課題永續。

「新藝商號選物店」則集結65家台灣在地工藝設計品牌，精選生活好物推薦，展期週末現場更邀請多位工藝職人親自開班授課，網羅地方美食、手作課程等多場「好玩藝設計講堂&假日好食玩」體驗。