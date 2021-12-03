時序進入今年最後一個月，也是每年最溫馨的耶誕佳節將到來，台新金控延續「愛（i）」的精神，3日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉行聖誕樹點燈儀式，由董事長吳東亮帶領員工、眷屬及逾百位的週邊鄰里大、小朋友們一起高聲讀秒倒數，齊喊「點亮幸福 讓愛閃耀」，用愛共同點亮15米高的全LED燈聖誕樹。

台新金控今年透過數萬顆LED燈泡，呈現出精心設計華麗又富含聖誕氛圍的3D特效動畫，將金控大樓妝扮成為仁愛圓環區域最美的聖誕打卡景點。同時在聖誕樹旁的光廊城堡內，佈滿圓環周邊商戶及台新生活金融生態圈合作夥伴們的商標，全台共3000多家商戶共襄盛舉推出聖誕優惠，民眾用Richart Life APP即可輕掃QR Code拿取各式優惠。

吳東亮表示，今年雖然本土疫情起起伏伏，但到了年底的這個時候，國內控制的相當不錯，疫情趨緩而且穩定，希望今年台新在仁愛圓環為大家精心呈現美麗閃耀的聖誕樹與佈置，能讓大家對今年留下一個充滿愛的回憶和幸福感。2021年台新金控聖誕祭延續「愛（i）」的DNA─「愛（i）閃耀」佈置主軸，增添歡欣氣氛與充滿愛的感覺，i除了表達「愛」之外，也代表著台新核心價值「Innovation」創新精神的展現。

今年的LED聖誕樹除了呈現聖誕的歡樂氛圍之外，更特別將台新金控新夥伴─台新人壽，融入於特效主題動畫之中。吳東亮說，台新致力運用創新科技讓民眾有著滿滿的溫暖感受，在台新金控大樓的一樓大廳內設置聖誕心願數位留言牆，民眾透過手機掃描QR Code許願，聖誕願望會立即在留言牆的畫面上顯現出來，可與親朋好友到場體驗，感受台新充滿科技感又兼具溫暖的聖誕活動。

吳東亮同時也預告，台新明年將迎來30周年，再次感謝大家持續陪伴台新成長茁壯。

值得一提的是，台新金控說明，這次台新在圓環的聖誕裝置，是唯一受邀參與台北市政府商業處主辦「繽紛耶誕玩台北」活動的金融機構。另也參與信義百貨商圈空橋燈飾佈置，台新金控佈置了松智路、松壽路、松高路三段的空橋，浪漫粉色的三座空橋，就像漫步在粉紅色的銀河下，通過空橋時可收到信義區合作商家提供的專屬優惠推播訊息，喜愛到信義百貨商圈的民眾千萬不要錯過。