虛擬貨幣交易平台幣託（Bito），被爆料員工搶奪公司主導權。公司方幣託集團3日傍晚發布正式聲明，表示離職員工的行為，對幣託集團用戶及多年來建立的商譽造成重大影響，幣託集團深表遺憾。

幣託科技強調，該名離職員工引發爭議，僅屬單一個案，對於公司營運、業務拓展、服務深化，以及職場之保障，「特別是使用者權益，絲毫不生影響」。

由於爆料者繪聲繪影指稱，該名離職員工仍是集團旗下幣託交易所（BitoPro）公司登記負責人，且恐涉及其它財務問題。幣託科技表示，幣託集團是由執行長鄭光泰和營運長劉德正共同創辦，兩人才是公司所有人和負責人。同時，為表示對外聲明的慎重，聲明書內容全文由律師執筆撰寫。

公司方表示，因本案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，幣託集團對案情不作任何評論，「惟如有影響員工及會員權益，或損害幣託集團名譽之內容，幣託集團將持續關注並採行適當手段維護權益及名譽。」

聲明書中並提及，幣託集團自創立以來，篳路藍縷，兩位共同創辦人殫精竭慮，率領集團員工齊心合力，致力於虛擬貨幣交易簡易化、洗錢防制嚴謹化，兼及普惠金融及企業社會責任。作為幸福企業之代言，幣託集團亦不懈於促進職場福利。科技光速進步，幣託集團不減躍升速度，專注於以更大幅度的蛻變回應虛擬貨幣交易使用者之期待。