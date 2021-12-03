民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞2日被院方裁定收押禁見，由於高嘉瑜指稱檢警扣押的黑色隨身碟並非她看到的，因此檢警昨（3）日凌晨2時許再度至板橋馥都飯店搜索，又查獲一些證物。據了解，檢警有搜索到高嘉瑜親手寫下的自白書，但未搜索到高嘉瑜所稱的白色豆腐頭隨身碟，由於檢警搜索時，查扣的黑色隨身碟是插在白色充電座上，是否是高嘉瑜看錯，仍待高確認黑色隨身碟內容，因此檢方近日可能請高到案說明。

檢警1日凌晨展開第一次搜索，當時並未查獲高嘉瑜的自白書，據了解，高嘉瑜僅有寫下一份自白書，疑似就是在飯店房間內遭林秉樞逼迫寫下，內文提及她長期讓小馬占領立院公費助理名額、坐領乾薪等事。不過，檢方僅表示，具體搜索到何種證物不方便透露，對於是否搜索到高的自白書，不承認也不否認。

另外，針對高嘉瑜指稱，她曾看到林男的隨身碟是白色、而非黑色，且內部存有至少4名女性的不雅影片，但檢警查扣的卻是黑色，懷疑資料已被林男調包或銷毀。不過，據了解，檢警第一次搜索查扣的黑色豆腐頭隨身碟是插在白色充電座上，不排除是高看錯。不過，高嘉瑜方面指稱，黑色豆腐頭隨身碟雖然也有內容，但她看到的確實就是白色豆腐頭，至於究竟是否有白色豆腐頭存在、黑色豆腐頭隨身碟內容是否為高嘉瑜所看見的，檢方也不排除請高到案檢視。