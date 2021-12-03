蘋果iPhone耐用、穩定的特性，受到不少果粉追捧。就有網友好奇，「iPhone最經典的是哪一代？」引起熱議，其中最多人點名iPhone 4、iPhone 4s，大讚有橫空出世的感覺。

一名網友在PTT上發文，iPhone是帶領全人類進入全新時代的關鍵，原PO表示自從用了iPhone以後就離不開這個全新定義的手持裝置，之後的每一支都是iPhone，但每一支都可以用上三、四年，所以不是每一代iPhone都有用過。

以原PO的使用經驗來說，他覺得最經典的是金色iPhone 5S，剛發售時整個市場搶到瘋，印象最深刻的是他去喝咖啡就放在桌上醒目位置，沒多久就有女孩來搭訕。於是他好奇大家心中iPhone最經典的是哪一代？

貼文引起熱烈討論，最多人點名iPhone 4、iPhone 4s，「4s吧以當時科技背景來說」、「賈伯斯在的最後一代」、「iPhone4吧，橫空出世的感覺」、「4s比較有印象」，而其他網友則覺得，「5s開始有指紋辯識，神機」、「5S有超越4S的使用體驗，我覺得賈伯斯真正遺作可能是5或5S」、「6 史上賣最好，數據會說話2.2億支」、「iphone7的一體成型到11都看到影子」。

iPhone 4、iPhone 4s於2010年6月推出，iPhone 4為iPhone系列引入了嶄新的硬件設計，而蘋果公司的時任行政總裁史蒂夫·賈伯斯稱它為當時世界上最薄的智能手機，但賈伯斯在iPhone4的時候離世，當時4S也被稱為賈伯斯的最後遺作。