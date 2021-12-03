今年6月30日晚間彰化市喬友大樓一場惡火，釀4死22傷，彰檢調查發現火警發生時，百香果商旅61歲負責人蔡進峰、48歲會計業務沈依倩、80歲管理員吳頌榮，未即時通知住客疏散、反而關閉警報器，致住客未能掌握正確火災訊息即時逃生，3日偵結將3人依過失致死罪起訴。

喬友大樓管委會主委、百香果防疫商旅負責人蔡進峰，被彰化地檢署依過失致死與過失傷害等罪名起訴。（資料照，謝瓊雲攝）

起訴書指出，當晚7時30分至45分之間，彰化市喬友大樓2樓西北側手扶梯下方，疑似因菸蒂引燃而引發火災，然而檢警偵辦調查過程中卻遍尋不著菸蒂的來源。火警發生後8樓消防廣播器隨即於47分響起警報，蔡進峰等人上7、8、9樓查看，沒發現火警，隨即在8樓以授信總機廣播告知所有人「消防測試中，勿慌張」隨即關閉總機電源使警報無法再發出警示聲響，致使房客誤以為警報已解除，錯失疏散時機。

後來蔡進峰走下6樓發現天花板已有濃煙，沈女亦從監視器發現一樓冒出火煙，3人卻都未第一時間通知隔離中的房客疏散，拿滅火器下樓搶救時，還以塑膠水桶、滅火器擋住7、8樓防火門，任由其開啟而未關閉，使火災所生濃煙加快往8、9樓上竄。

蔡男、沈女各自拿滅火器下樓，還遇到8樓房客曾姓父子衝出房間問「往樓上或樓下跑？」2人先逃到7樓發現真的有火，自行衝下1樓逃生；蔡、沈兩人未通知留在8樓櫃台的吳男要房客疏散，沈女反而到7樓要求房客「先留在房內，消防人員來處理了，你們不要開門，不要讓煙跑進去。」最終導致3名房客和消防員陳志帆等人因逃生不及，缺氧性休克死亡，另有多人受有急性呼吸衰竭、肺炎，及一氧化碳中毒等傷害。

承辦檢察官認為，蔡進峰等3人未在濃煙上竄前及時通知、疏散房客，更未掌握黃金逃生時機，進行廣播，反將授信總機電源關閉，致死房客誤認警報已解除，3人已涉犯《刑法》第276條過失致死罪。

彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成指出，全案偵結起訴蔡進峰等3名被告，承辦此案的檢察官也已主動分案調查，釐清彰化縣政府消防局等單位，在喬友大樓火警事件中，是否涉有刑責。

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