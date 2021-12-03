杜絕暴力犯罪，台中市政府警察局霧峰分局上月偵破以恐嚇、暴力手段威脅被害人交出金錢的黑道暴力討債集團，逮捕楊姓主嫌等16名嫌犯到案，並起獲恐嚇用玩具手槍1支、球棒2支、犯案用手機3支及犯案衣服等證物，全案警詢後移送台中地方檢察署偵辦。

台中市警局霧峰分局，3日公布偵破暴力討債集團，起獲恐嚇用玩具手槍1支、球棒2支、犯案用手機3支及犯案衣服等證物。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

警方指出，楊姓主嫌號招旗下多名小弟，多次以恐嚇、暴力手段威脅被害人交出金錢，被害人如不從即唆使旗下小弟上前，使用棒球棒等用具，圍毆被害人或毀損其財物，造成被害人，身心靈俱損。

台中市警局霧峰分局，3日公布偵破暴力討債集團，發現楊姓主嫌以宮廟活動，吸收小弟，從事暴力討債。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

警方調查發現，楊姓主嫌透過宮廟活動，吸收小弟，其行事風格剽悍，連楊男的老闆欠錢，楊男也率眾追討，除了討債兇殘外，旗下小弟，如因未能完成交代事項，亦遭楊男毆打、凌虐，並強押上車載往他處拘禁。

霧峰分局指出，日前接獲情資，指楊姓主嫌，組織暴力討債集團，經報請台中地方檢察署檢察官指揮霧峰分局、烏日分局、東勢分局、高雄市政府警察局三民二分局共同偵辦，於11月26日，見時機成熟，兵分多路查緝涉嫌人，共緝獲含楊姓主嫌等16名嫌犯到案，並起獲恐嚇用玩具手槍1支、球棒2支、犯案用手機3支及犯案衣服等證物，全案警詢後移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰分局長李建興表示，絕不容許惡徒在台中市胡作非為，只要發生街頭暴力、聚眾鬥毆案件，警方絕不寬貸必定嚴加查辦到底，並向上溯源檢肅幕後操控幫派，讓惡徒知道不要把警察當「塑膠｣，並呼籲民眾勿鋌而走險以身試法，如發生糾紛勿以暴力方式解決成為「棒球隊｣，請立即連絡警方或撥打110報案專線尋求協助，以保障自身權益。