美國「有線電視新聞網」（CNN）3日報導，中國大陸094型核子動力彈道飛彈潛艦11月29日正午浮航通過台灣海峽，罕見舉動引發各界關注；前美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）作戰處處長指出，這類型潛艦公開長距離浮航幾乎可說是「聞所未聞」，若非是最新的武力展示行動，就是潛艦本身出狀況而不敢下潛。

前美國海軍上校、曾擔任美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處處長，目前為夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）歷史、人文與國際研究學系講師的舒斯特（Carl Schuster）告訴CNN，擔當核武「第二擊」要角的核子動力彈道飛彈潛艦，進行長距離浮航的行為令人困惑，幾乎可說是「聞所未聞」，且當時還有另1艘水面艦在旁護航，因此他認為，這可能代表該艦存在重大艦體或工程問題，中方擔心會於潛航時構成風險，才以浮航的方式返回大型造船廠接受檢修。

美國海軍海狼級（Seawolf-class）核子動力攻擊潛艦「康乃狄克號」（SSN 22）10月2日於南海撞上海底山後，也由於艦體受損，最後以浮航的方式自行返回關島基地。

不過舒斯特表示，這也可能只是中國大陸最新的「秀肌肉」行為，畢竟今年美軍已11次派軍艦通過台灣海峽；但由於可供分析的資訊太少，這件事仍是「一個令人感興趣的謎團」。

CNN指出，美國國會研究處（Congressional Research Service）去年已在報告中警告，美國和中國大陸皆加強於南海的海洋與航空活動，可能增加誤判或發生意外的風險，導致事件升級為危機、甚至是衝突。