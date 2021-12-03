「打開新竹」首屆活動即將於12月11、12日舉辦，限時2天免費開放新竹鮮為人知的城市角落，創辦人鄭宏輝表示，打開新竹活動是「越在地越國際」的典範，結合官方和民間的力量共同推動，特別是打開一座人文薈萃的科技城市，將讓新竹這座台灣的護國城市登上國際舞台。

新竹市是台灣科技產業重鎮，鄭宏輝指出，特別半導體產業是台灣的經濟龍頭，坐擁新竹科學園區，本次開放點包含高科技產業中心和竹科園區空間，是台灣科技發展的小型縮影，也透過打開新竹活動向世界展示台灣護國城市雄厚的科技實力。

打開新竹活動重頭戲將於下周末登場，鄭宏輝表示，活動從籌畫到舉辦花費將近一年的時間，期間推出系列講座和親子活動，以及文青看板和防疫口罩文宣持續為活動曝光。鄭宏輝強調，打開新竹團隊聯合在地文創團體，設計推出新竹專屬小物，要讓新竹的科技力、文化力與創造力通通都能被看見。

打開新竹活動吸引民眾熱情的參與，透過網路平台，志工報名人數遠超過招募的400個名額，其中大多數報名的志工都是年輕朋友，甚至有家長為孩子報名、詢問國小學生能否擔任志工。鄭宏輝也說，打開新竹開放空間分為4個梯次讓民眾預約，系統一開放在幾分鐘內就搶票一空，民眾反應熱烈，展現了打開新竹開辦首屆的高人氣、新竹市民參與的熱情、以及對打開新竹活動的期待。