海岸漂流垃圾最殺風景，更是海洋殺手，為了加強海洋廢棄物清除，彰化縣環保局與彰化區漁會召募漁民成立「彰化縣環保艦隊」，今年新增20艘船筏、蚵車等，加入環保艦隊，累計225船、車加入守護海洋的行列，攜回海上廢棄物約786公斤，撈除成果為歷年最豐碩。

彰化縣環保局與彰化區漁會召募漁民成立「彰化縣環保艦隊」打撈海洋廢棄物，漁民們紛紛投入，成果斐然。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

第一名由王功漁港林先生拔得頭籌，共打撈260公斤垃圾，獲頒發獎狀及1萬6000元禮券，並獲選為今年度海洋委員會海洋保育署之彰化縣績優環保艦隊守護獎，為彰化縣爭光。

11月中近百位沃旭同仁與家人在線西鄉肉粽角，與線西國中學子攜手淨灘。（沃旭提供／吳敏菁彰化傳真）

第二名及第三名分別由崙尾灣漁港溫先生、魏先生拿下，分別打撈226公斤和89公斤，分別頒予獎狀及1萬2000元及1萬元禮券。

環保局表示，持續推動「彰化縣環保艦隊」成軍，號召更多在地漁民一起守護海洋，並感謝漁民、彰化區漁會、漁港安檢所海巡人員等單位一起付出、協助。

沃旭能源今年也分別於11月中招募近百位沃旭同仁、家人與線西國中同學二度參與線西肉粽角淨灘，2日由志工同仁共襄盛舉參加草湖國中舉行的60周年校慶活動「草湖六十，我們都是大海的孩子 」中「海好有你」一起親海淨灘。

草湖國中校長林欣溦表示，鄰近台灣僅存最大河口泥灘地及潮間帶，長期關注海洋及環境教育，今年更獲得教育部肯定榮獲海洋推手獎，校慶邀請沃旭能源、台電、漁會、彰化環保聯盟等，近400名芳苑鄉國中小學生共同參與，透過淨灘活動，讓所有孩子都能親海、知海、愛海。