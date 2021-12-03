1名家住基隆的女網友日前到台中工作，晚上搭火車返家時發現手機沒電了，因抵達基隆時已是深夜，她擔心無法聯繫上家人，只好硬著頭皮詢問列車長是否有充電車廂，而對方回應沒有後即轉身離開，沒想到過了幾分鐘該列車長再度出現，手中拿著行動電源對她說「這個先借你充，下車再還我就好」，讓她萬分感動。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她是1名表演者，日前從基隆搭車到台中表演，晚上9點多準備從台中后里搭區間車北返，沒想到上車沒多久就發現手機沒電了，但當時還有3個多小時才會抵達基隆，她只好硬著頭皮向列車長詢問是否有充電車廂，列車長回覆她沒有後即轉身回到車頭車長室。

女子詢問列車長是否有充電車廂，對方回應沒有後即轉身離開，沒想到過了幾分鐘該列車長再度出現，手中拿著行動電源對她說「這個先借你充，下車再還我就好」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該女網友說，當下得到列車長回覆時相當沮喪，但沒想到過了2分鐘後，列車長居然拿著行動電源走出來對她說「這個先借你充，下車再還我就好」；她事後PO出列車長的背影照，感動地說「超級暖心的，您一定會有福氣好報」，她說若手機沒電，等到她抵達基隆已是半夜，就沒有辦法聯絡家人來載她了。

其他網友則留言說「可以提報車次編號於鐵路局喔！讓好心列車長記獎勵」、「要給這個列車長按一百萬個讚啊」、「拜託寫個感謝email給台鐵讚美一下這位站長」、「可以到台鐵官方寫下您的車次表揚一下，暖心的行動是需要鼓勵」、「好溫暖呢 最喜歡台灣的人情味了」。