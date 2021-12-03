由世界貿易組織(WTO)、國際商會(ICC)及國際貿易中心(ITC)合辦，Google、Zoom贊助之「Digital Champions for Small Business」國際提案競賽，台灣團隊傳捷報，由外貿協會獲得世界首獎殊榮。

此次競賽鑒於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，凸顯數位化對企業的重要性。然而，中小企業與微型企業缺乏資源與技術，因此，國際間期待更多組織投入，協助中小企業數位化，加入數位貿易的行列。

貿協獲選提案由數位商務處提出「運用數位貿易平台橋接新創科技量能與中小企業，打造數位貿易生態圈」(Digital trade platform for facilitating the MSMEs x startup ecosystem)。提案規劃透過媒合數位貿易與電子商務界創新技術服務商及臺灣中小企業，借助業界創新技術、最新科技，提供中小企業一站式的數位貿易解決方案，協助優化素材、搶佔曝光、賣向全球，串聯雙方共同合作，互助共生，並依據中小企業之需求，進一步回饋新創服務商優化產品。

WTO評選團隊表示，這次競賽收到超過100項提案，競爭相當激烈；而貿協提案以完整且全面的創新應用之整體規劃，擊敗對手脫穎而出。 貿協秘書長林芳苗於領獎提到，中小企業的創新思想總走在最前端，是開創世界美好未來的動力與希望所在；貿協期待促成更多中小企業與數位科技新創公司合作，共同開拓全球市場，並在數位貿易與數位經濟中激發出巨大能量。

首屆Digital Champions for Small Business國際提案競賽，邀請全球產業公協會、商會及非營利組織參賽，遴選過程除書面審查外，並針對決選入圍者進行視訊面談，最終計有來自4大洲4國提案獲首獎，貿協提案為亞洲唯一獲獎者。