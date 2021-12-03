為提高我國稻米產業競爭力，加速調整產業結構，農委會規劃2022年1期作開辦水稻收入保險。為強化宣導並深入與農會交流，農金局偕同財團法人農業保險基金參與「嘉義縣各級農會2021年度理事長、常務監事、總幹事工作研討會」，向與會出席者說明水稻收入保險內容，由最貼近農民的在地農會擔任保險人，受理農民投保作業，敦請農會全力配合協助推動。

農金局指出，為使廣大的農民朋友均能了解水稻收入保險，農委會自10月起於全台北、中、南、東各地已召開百餘場宣導說明會；並就農會擔任保險人部分，舉辦15場業務人員教育訓練課程，期使第一線人員務必充分瞭解保險內容及作業流程。另為簡化投保程序，減少資料登打作業，責成財團法人農業保險基金建置資訊系統，並舉行25場次資訊系統講習，確保農會承辦人員熟悉資訊系統操作，順利完成投保業務。

農金局說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」保險。其中，「基本型」保險為全面納保項目，由現行農業天然災害現金救助機制轉換，以各鄉鎮市區平均產量減產2成作為啟賠條件，理賠金額為每公頃新臺幣1.8萬元，保險費由農委會全額補助。

另「加強型」保險提供不繳交公糧之農民自由選擇投保，政策目的在於適度引導減少公糧繳交及種植高品質稻米，並區分為一般加強型及優質加強型，在相同保費下，後者可獲得較高的理賠金額。至於保費部分，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，農委會補助1/2保險費，部分縣市政府也有加碼補助，大幅降低農民保費負擔。

農金局強調，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，藉由保險機制，分散經營風險及維持穩定收益，至關重要。且水稻收入保險推動，更兼具多項政策任務，期望各界鼎力協力，促使政策運作順利，讓農民生活更有保障。