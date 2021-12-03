隔晚美股道指急彈逾600點，但市場關注美國上市的中概股有退市風險，港股連升兩日313點或1.3％後，3日走弱，科指明顯跑輸大盤。

香港信報報導，恒指開盤跌113點，報23675點，受多檔中概科網股急跌下，拖累港股最多跌337點，見23451點全日低，但低位有支撐，中午跌176點。午後上證指數走揚重上3600點，帶動恒指一度升13點，見23802點全日高，之後曾復跌逾百點，尾盤至收市競價時段跌幅收窄。恒指收盤微跌22點，報23766點。

恒指公司指數變動6日生效，換馬效應下，今日大盤全日成交增至1659.15億港元。

總結全周，恒指挫313點或1.3％；連跌三周累挫1561點或6.2％。

國指收報8455點，跌50點或0.6％，連跌三周累挫7.2％。

科指跑輸，收報5925，跌92點或1.53％；連跌三周累跌640點或9.7％。

市場擔心美國上市的中概股有退市風險。另一方面，滴滴出行表示，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市工作，並啟動在香港上市的準備工作。

藍籌個別發展。港交所急彈4.4％；友邦曾失80港元關創52周低，收市跌1.9％；但匯豐控股漲2％；建行走高1.3％；工行升1.4％；過去兩個月累跌逾四成的海底撈，今日彈升7.2％，為升幅最大藍籌。