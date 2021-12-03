勞動部為迎向2030年永續發展國際主流趨勢，引領企業自主推動職場健康安全前瞻作為，規劃職業性癌症預防藍圖，將自2022年起，針對「運作致癌物質第1級」、「生殖細胞致突變性物質第1級」或「生殖毒性物質第1級」等化學品(以下簡稱CMR物質)的事業單位，實施專案監督檢查，並提供中小企業臨場輔導，共同提升廠場健康危害預防措施。

勞動部表示，CMR物質具有慢性健康危害，對身體健康雖無顯著立即影響，但長期暴露可能導致職業病，甚至影響到下一代的健康，雇主及勞工絕不能輕忽。目前已公告屬CMR物質的優先管理化學品共254種，經統計，事業單位化學品運作申報資料，運作廠家數約有2千家，可能暴露勞工數約為26萬人次。

這些CMR物質，依其特性及產業需求而有不同用途，以飾品、手機或金屬製品為例，為了要有亮麗的金屬色澤，在加工過程會使用含有鉻、鎳或鎘等CMR物質，勞工在長期暴露下，可能會罹患職業性肺癌；或是汽機車常用的鉛蓄電池，不論在製造或回收過程，如未有完善的防護，勞工可能會暴露高濃度鉛塵，除會損傷神經系統，亦會造成生育能力受損和不良懷孕結果，例如早產、流產，可見降低危害性化學品暴露的重要性。

勞動部已將CMR物質暴露預防納入職業病預防的關鍵重點，運用影像辨識技術連結化學物質安全資料庫，發展辨識及查核工具，強化職業暴露相關資料的完整度，並以5年期間，結合政府與專業團體資源，持續參考國際精進管理作法，滾動式調整我國職業性癌症預防策略，協助業者降低致癌物質對勞工造成的健康風險。同時也呼籲，雇主應優先評估選用替代物質，從源頭阻絕CMR物質進入職場，並透過製程改善、工程控制與個人防護來控制危害，藉由規劃、執行、查核及行動(PDCA)的精神，落實職業安全衛生管理制度。