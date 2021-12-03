新冠病毒新型變異株Omicron引起全球恐慌，世界各國加強邊境管制，疫苗廠相繼投入對抗新變種的疫苗研發。美國生技大廠諾瓦瓦克斯（Novavax）周四指出，將開始針對新變種病毒展開研發，預計明年1月即可開始商業化生產，比BNT、莫德納此前預估的時間更早。然而，股價不僅未受激勵，2日股價還重挫近16%。

路透社報導，諾瓦瓦克斯表示，未來幾周的實驗室數據公布後，將能釐清現有疫苗接種者的抗體，是否能夠中和Omicron。此外，諾瓦瓦克斯指出，已展開針對Omicron的棘蛋白抗原研發，並將在幾周後開始針對Omicron新疫苗的實驗室測試。

mRNA療法疫苗廠莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）曾表示，目前正在針對Omicron變異株的加強劑進行研發，最快於明年3月完成臨床試驗，但霍奇補充，「2022年第2季推出的機率更大」。

生技業者輝瑞（Pfizer）、BNT此前稱，已就Omicron變種啟動調查，若判斷Omicron是能夠躲避疫苗反應的「逃逸變異株」，將會在6周內調整疫苗，預計需要100天即能投產。

諾瓦瓦克斯周四（2日）重挫30.68美元，跌幅15.93%，收在161.97美元；莫德納下跌9.12美元，跌幅2.94%，收在301.49美元；輝瑞下跌1.64美元，跌幅3%，收在53.04美元。

值得一提的是，英國牛津大學疫苗小組（Oxford Vaccine Group）主任波拉德（Andrew Pollard）則是對現有疫苗保護力保持樂觀態度，認為新變種病毒不大可能如Delta一般，在以接種疫苗的民眾上流傳，不過他也補充，仍需在未來幾周進行更多研究，才能夠獲得更多訊息。