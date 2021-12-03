針對高端與流行病預防創新聯盟（CEPI）合作，進行第3針混打實驗一事，中國國民黨文傳會主委凌濤今（3）日指出，高端現行已不被國際認可，前兩劑都白打了還要挨第三針？未來是不是要打到「三劑高端+兩劑國際疫苗」才能出國？屆時恐怕連贊助CEPI的比爾蓋茲也救不了「四劑帝國」、「五針獎」。

高端疫苗在11月中旬已全數交貨，凌濤指出，每劑高端的採購價約為810元，500萬劑約花費國人40億元，採購價過高的問題當初就備受爭議，結果高端疫苗打氣慘淡，到目前為止僅消化三分之一，還剩下超過300萬的劑量，若打不完恐全數銷毀，民進黨是把近30億人民納稅錢「當水漂打」？

凌濤抨擊，不懂蔡政府為什麼不與高端公司協調，配合國內打氣，商量減少或壓後交貨，執政黨浪費公帑竟不痛不癢，既然民進黨如此護航高端，到時候應該向人民賠罪、賠償高端疫苗損失費用！

此外，隨著Omicron變異株興起，凌濤抨擊，如今世界各國都在積極防堵邊境，並搶購第三劑、甚至次世代等新型疫苗，防疫關鍵時刻，想請問院長追加劑量的國際認證疫苗都買齊、人人都打得到了嗎？不要無視自己的施政錯誤，請先向台灣人解釋300萬劑高端疫苗何去何從！