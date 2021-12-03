Omicron變異病毒在非洲南部發現後，據統計已在全球32個國家或地區現蹤，各國紛紛祭出管制，日本封鎖國境，美國加強入境篩檢，有些國家則對不接種疫苗的民眾開鍘。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株上個月在非洲南部發現，被世衛列為「高關注變異株」(variant of concern)。

儘管確切感染率與引發的病情嚴重程度仍在研究中，但有南非衛生研究團隊表示，與目前主要的兩種變異株Delta和Beta相比，Omicron的再感染率高3倍。許多疫苗製造商急著調整自家疫苗，為未來所需預做準備。

●美國

Omicron目前在美國5個州現蹤，累計10起病例，不少患者先前皆已完全接種疫苗。而且確診患者當中，有人沒有非洲旅遊史，近期僅到過紐約，顯示Omicron恐已進到美國社區。

美國總統拜登2日宣布，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程規定，將從目前搭機前3日內縮至1日。入境篩檢新規適用所有赴美國際旅客，包括美國籍人士。新規預定下週初上路，白宮尚未公布確切日期。

拜登也宣布延長大眾交通工具口罩令至明年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。

不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

●英國、德國、法國

英國2日新通報10起Omicron個案，累計案例數來到42例。

英國首相強生（Boris Johnson）7月解除英格蘭防疫限制，現在主要希望仰賴疫苗追加劑來撐過冬季，避免實施封城。不過，由於擔心Omicron變異株擴散，英國已恢復在商家和大眾運輸工具上須佩戴口罩的規定。

德國與法國的首都相繼失守。大巴黎法蘭西島（Île-de-France）2日驗出法國本土首例Omicron案例。德國也通報首都柏林出現首起Omicron確診病例。

即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）和她的繼任者蕭茲（Olaf Scholz）與德國16邦領袖達成共識，要禁止未接種疫苗的人進入幾乎所有場所，只有雜貨店、藥局、麵包店等必要商家不在此限。如果沒打疫苗要去上班，必須先取得陰性篩檢結果。德國也計劃在未來數週通過立法，強制疫苗接種。

法國正在與第5波疫情對抗，2日連續第3天通報每日新增確診病例逼近5萬例，至今Omicron案例則有9例。

法國政府首席科學顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）2日說，法國會盡可能避免實施更嚴格防疫手段，但若疫情嚴重惡化，也不排除封城。

●日本

日本對Omicron變異株如臨大敵。日相岸田文雄宣布，從11月30日零時起，禁止全世界外國人入境日本。只要是從目前已確認有疫情的14個國家或地區返日，將針對風險高低要求在指定場所進行嚴格隔離措施。

截至3日，日本境內有2例Omicron確診，匡列的密切接觸者中，有3人出現發燒等症狀，不過檢驗皆為陰性。

●澳洲

澳洲目前禁止非澳洲公民入境，並限制來自非洲南部國家航班，但仍在3日通報首例Omicron變異株社區感染，患者是一名沒有海外旅行史的學生。澳洲另發現9例海外入境的Omicron變異株病例。

不過當局認為疫苗覆蓋率夠高，加上Omicron嚴重性與傳播程度未明，仍堅定實施分階段解封計畫。

●多國祭出罰則與宵禁

希臘強制規定60歲或以上公民接種疫苗，明年1月16日前若一劑疫苗都沒打，每月罰款100歐元（約台幣3129元），罰金將被添加到1月份的稅金帳單中扣繳。

儘管政府疾呼，希臘的60歲以上公民至今仍有17%未接種疫苗，而目前因為COVID-19性命垂危的病患中，有9成的年齡在60歲以上。

也有國家以獎勵取代罰則。斯洛伐克政府獎勵60歲以上公民，若接種疫苗就可拿到500歐元獎金。

荷蘭11月28日起實施嚴格宵禁，酒吧、餐廳和非必要商店必須在晚間5時到翌日清晨5時暫停營業。非必要商店原本可以營業到晚間6時，餐廳和酒吧可以到8時，現在均縮短營業時間。

以色列自11月28日午夜起禁止所有外國旅客入境，為期兩週，成為全球第一個因Omicron而全面鎖國的國家。

為了追蹤確診病患足跡，以色列當局先前表示可能動用反恐使用的手機追蹤定位技術，但在激起眾怒後，於2日宣布暫緩計畫。

Omicron變異株令許多遭到反對的防疫措施回鍋，尤其是在歐洲，多國領導人苦於要如何向民眾解釋，為何無法守住先前承諾：只要疫苗接種覆蓋率提高，就能解除討厭的防疫限制。

在英格蘭諾丁罕郡耶誕市集經營小攤商的史托瑞（Belinda Storey）說：「大家需要正常生活，他們需要家人、要和人見面。保持社交距離當然安全，但我真的認為，今年耶誕節，大家已經受夠了。」