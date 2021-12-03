古蹟、街屋、美食，加上文創和科技，明、清2代文臣武將人才輩出的金門瓊林聚落，正以一種繁複多樣的跨場域人文內涵，展現它在傳統中蛻變的新風貌。縣文化局推出「再造歷史現場-瓊林蔡氏千年風華再現」專案，邀請鄉親和遊客走進巷弄，探索它樸實中難掩璀璨的光陰故事。

楊鎮浯縣長（中）為瓊林系列活動站台，歡迎鄉親和遊客一起探索它樸實中難掩璀璨的光陰故事。（金門縣文化局提供）

金門縣文化局說明，縣府團隊與金門國家公園攜手，整合在地資源打造鮮明的瓊林聚落品牌，繼12／3-12／5首波主題性活動後，將於12／10-12／12再推出連6天的系列活動，歡迎大家一起來慢遊、漫遊。

瓊林在地文創產業及旅台新創品牌相互輝映，讓瓊林真的不一樣了。（金門縣文化局提供）

在縣文化局和瓊林社區發展協會的規畫下，此次特別由在德、日享有盛名的青禾興實業總經理蔡可賓為自己家鄉打造100％台灣生產的純電微型車及純電遊園協力車，帶領遊客慢遊千年聚落，瓊林在地鄉親更可免費預約。

琳瑯滿目的新創作品，值得細細品味。（金門縣文化局提供）

另有瓊林媳婦羅伈（女韋）的「島中央」系列生態文創新作、王麗珠幸福守護手作花帔系列，以及古意「荔枝師」盧文雄特別推薦的獨家「瓊林紅磚牆奶茶」及「高粱愛上蛋」和蔡成烈老夫婦的瓊林傳藝手作麵線盤，值得細細品味和體驗。

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝表示，瓊林聚落洋溢建築之美，彰顯傳統禮法建築空間的8座國定古蹟宗祠、家廟外，尚有26棟走過烽火歲月，烙印軍民一家戰地記憶的街屋，在產業活化推動下，在地文創產業及旅台新創品牌相互輝映，讓瓊林真的不一樣了。