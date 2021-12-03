第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會3日於林口長庚醫院舉辦，會議邀請國內外醫學教育專家「現場」及「線上」演講及討論，大會內容包含中央防疫對策、疫情下醫學教育改變、疫情對醫學教育的衝擊、疫情之下的心理調適與輔導。

第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會3日於林口長庚醫院舉辦，會議邀請國內外醫學教育專家「現場」及「線上」演講及討論。（院方提供）

院方表示，長庚醫療體系自2013年開始每年以醫學教育為主軸舉辦國際會議，邀請國內外學者專家，檢視當前醫學教育的現況並持續推動前瞻性的發展，透過國內、外醫學教育專家學者的討論與經驗分享，讓國際學者了解台灣在醫學教育領域的成果及跨文化的特色。過去會議主題曾探討過工作場域的教學、醫學專業素養、臨床評核、訓練課程的評估、臨床推理應用、醫療從業人員的福祉以及工作環境多面向學習及評估判斷。

第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會3日於林口長庚醫院舉辦，長庚決策委員會主委程文俊致詞。（院方提供）

過去2年，全球經歷了疫情的肆虐，至今尚未平息。疫情之下，醫療人員如何發揮專業、如何冷靜面對、如何勇敢承擔，肩負病患的救治與疫情的掌控，疫情如此嚴峻，醫學教育如何持續並培養出稱職醫療專業人員，是很重要的議題。今年會議主題為「COVID-19疫情之下對醫學教育的回顧、反思與展望」，由長庚體系主委程文俊為會議揭幕，並邀請到副總統賴清德蒞臨致詞。衛福部長陳時中專題演講，主講「如何教育社會大眾在疫情之下全力支持國內健康照護系統」。

大會的節目內容分成四個段落，在此次疫情之中，本國優異的防疫表現為世界所稱羨，所以本次大會的內容規劃，第一段會由中央防疫對策談起，陳時中部長分享這段期間如何教育民眾支持與配合醫療體系，促成國人合作面對疫情的努力。第二段會提到疫情之下醫學教育的改變，邀請國內外醫學教育專家學者前來分享經驗，同時本院醫事檢驗師分享醫檢專業領域在疫情之下的配合與努力。第三段會以新冠疫情對醫學教育的衝擊為主題，邀請到國外臨床醫師與醫學教育學者，談疫情之下的醫學教育。最後一段會提到疫情之下的心理調適與輔導，邀請到護理同仁與心理學家來分享。