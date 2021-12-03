日統客運公司昨傳出明年2月4日後將停駛雲林往返台北的國道客運4條路線，雲林縣長張麗善今（3日）主動到該公司拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林旅外人口多，無論是返鄉或是探親，搭乘大眾交通運輸的需求多，不管是客運敬老票的補貼或是大眾運輸業營運協助，都希望中央能傾聽地方聲音。

日統客運董事長林義風表示，礙於法規無法突破經營層面，公司才有結束營運的想法。（周麗蘭攝）

張麗善表示，雲林縣老年人口高達18％，需要借重公共運輸的長者越來越多，雖然雲林有高鐵、台鐵，但很多偏遠地區仍須借重日統客運南來北往。

縣府工務處長汪令堯表示，2019年間曾協助日統客運向交通部公路總局爭取國道及平面二段式接駁增列路線、優待票短收補貼、車輛規格檢驗及型式安全審驗之補充規定等事項，減少其營運成本並提供有效接駁。

日統客運2019年間終獲核准試辦7002線四湖（經麥寮）、7005中正大學、7001北港到台北等3條路線國道平面二段式轉乘接駁，採北上整合、南下分流模式， 現況已有顯著成果。

張麗善表示，今年受疫情影響，客運業載客量大幅降低，希望公路總局能體恤企業經營的困難，並站在雲林偏遠鄉親的需要，針對日統客運所提「7000斗六市-西螺交流道-國道1號高速公路-三重交流道-台北市」的國道客運路線，申請部分班次縮駛，以及國道客運路線營運使用並為前單後雙軸以上之車輛為限，進行專案試辦等需求，期盼中央能納入考量，維護雲林鄉親的權益。

她表示，一輛客運車輛背後代表的是一個家庭的生計，雲林旅外人口多，無論是返鄉或是探親，搭乘大眾交通運輸的需求也多，不管是客運敬老票的補貼或是大眾運輸業營運協助，都不能只用都會區的角度思考，縣府會持續為鄉親爭取權益，希望中央能傾聽地方聲音，提供偏鄉民眾更便捷多元的運輸選擇。