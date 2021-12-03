對於中選會宣告臺北市第5選舉區立委罷免林昶佐案成立，國民黨表示尊重在地所有民意，也看到中正、萬華在地民眾已對於不適格的民意代表發出怒吼。接下來，國民黨會和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代，還給地方一個乾淨的政治空間。