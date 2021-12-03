林昶佐罷免案二階段連署過關 國民黨：尊重在地民意 19:112021/12/03 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對中選會宣告罷免案成立，立委林昶佐3日表示將正面迎戰報復性罷免。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於中選會宣告臺北市第5選舉區立委罷免林昶佐案成立，國民黨表示尊重在地所有民意，也看到中正、萬華在地民眾已對於不適格的民意代表發出怒吼。接下來，國民黨會和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代，還給地方一個乾淨的政治空間。 罷免案二階段過關 林昶佐：正面迎戰 守住中正萬華 林昶佐罷免案二階段連署過關 1月9日投票 林昶佐罷免會過嗎？知情人士驚爆內 李旼快評》林昶佐們報國的機會來了 #國民黨 #林昶佐 #中正萬華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林昶佐罷免案成立 竟和台中補選同一天投票 媒體人：綠營準備好了 18:342021/12/03 政治 林昶佐罷免案二階段連署過關 1月9日投票 16:352021/12/03 政治 林秉樞月花5萬住飯店 李柏璋開賓士通勤 塔綠班洗白加害人 背後誰出資支持 04:102021/12/03 焦點要聞 檢調對顏寬恒餐會「押人取供」 國民黨：綠色恐怖嚇不倒中二選民 15:342021/12/03 政治 何志偉稱「PTT應該要關掉」 國民黨批：該關掉的是民進黨黑手 18:342021/12/03 政治 罷免案二階段過關 林昶佐：正面迎戰 守住中正萬華 17:222021/12/03 政治 林秉樞毆打高嘉瑜遭收押 黃暐瀚發現這點：水很深、不合常理 18:332021/12/03 政治 中華人權協會公布十大人權新聞 蘇偉碩：沒有言論自由就是行屍走肉 15:052021/12/03 政治 檢調查餐會 國民黨批「綠色恐怖」嚇不倒中二選民 12:172021/12/03 政治 立委補選「炒米粉之戰」顏寬恒批「欺人太甚」林靜儀：正確的事 15:482021/12/03 政治 力挺顏寬恒 王鴻薇不怕被告：再轟林佳龍雙標、意圖使人不當選 11:472021/12/03 政治 高嘉瑜事件引網軍現形 李德維：希望讓更多民眾看清這些人的嘴臉 12:052021/12/03 政治 彰縣史上最高總預算566億元一毛未刪 2500萬元拆違建也破天荒全過了 17:412021/12/03 政治 政治熱門新聞 蔡英文「論文門」街訪民調出爐 這結果壓倒性勝利 - 政治 馬文鈺再爆猛料：林秉樞同時追另一個女立委 還向高嘉瑜炫耀 - 政治 林秉樞接觸高嘉瑜原因不單純？郭正亮曝內幕 - 政治 驗傷後為何不馬上提告？黃暐瀚分析高嘉瑜案幕後5大原因 - 政治 毆打高嘉瑜後林秉樞這項資料遭公開 吳子嘉：要被丟包了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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