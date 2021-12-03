光陽加速電動機車布局，推出Ionex 3.0新款國民電動機車S6，光陽在一年內推出四款電動機車，完整涵蓋市場主流需求，加上超前車主需求，年底前全台布建千座電池交換站，展現強勢推進電動機車業務的決心。

光陽更宣布推出「超級享」優惠方案，年底前購車提供最高總值12360元的折扣優惠，並將「尊榮換電」免費優惠延長至明年3月，藉機全力搶攻市場，喊出12月Ionex電動機車銷售首破千輛、明年電車市占「坐二望一」的挑戰目標。

光陽在今年3月宣布推出第三代電動機車Ionex 3.0與能源系統，期間儘管受到疫情干擾，但仍在短短一年內，陸續推出包括i-One、S7、S7R等三款車，年底前又追加第四款新車S6，光陽以電車界最快的新車發表速度，完整產品線涵蓋各族群需求，展現布局電車市場的強烈企圖心。

光陽介紹，S6是都會移動的國民電動機車，配置6.5kW動力馬達、2顆Ionex大電池，擁有155公里續航力，零至時速50公里加速過程僅需4.2秒，有充電版、換電版兩種車型選擇，定價8.28萬元，結合政府補助與Ionex超級享優購方案後，最低4.89萬元就可入手，價位相當於市售入門125cc燃油機車。

光陽也看準第四季雙北、桃園等縣市政府加碼補助購買電動機車，帶動國內電車市場回溫的契機，除新車連發，更加碼「超級享」優惠方案，以及受車友一致好評、全球首創的「尊榮換電」服務，光陽也大方決定將免費期限從今年底延長至明年3月，堪稱史上最豪華購車大禮包。

光陽主管直言，國民電車S6、超級享方案、尊榮換電免費延長，新車、優惠聯發，就是要衝高年衝業績，喊出銷售挑戰今年單月最高峰、目標破千輛！