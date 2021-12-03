冬季是巧克力控的季節，全聯耶誕巧克力季今（3日）起至明年1月6日集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與麵包品牌Read Bread，包括甜點、蛋糕、麵包都推巧克力新品，其中，We Sweet首次與台灣在地品牌「Feeling18-18度C巧克力工房」及世界甜點冠軍陳立喆所創立的「L.Z. DESSART無框架甜點店」合作，7款巧克力系列甜點最低百元有找。

We Sweet在2017年底和2018年皆推出Hershey’s聯名甜點人氣超高，檔檔業績破億元，去年再與美國人氣花生醬品牌Reese’s合作濃郁系花生巧克力甜點，銷售成績也亮眼。

這回7款聯名新品，運用法國頂級精品巧克力法芙娜，與比利時唯一公認的巧克力貝可拉為原料，其中2款與L.Z. DESSART聯名新品，包括「黑金變奏曲」以濃郁巧克力慕斯及焦糖烤布蕾為中心，帶出堅果風味的杏仁糖，口感酥脆；「黑女巫肉桂可可」採用兩款比利時巧克力，搭配湯種巧克力蛋糕、抹上越南頂級肉桂，風味獨特。

全聯集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Bread推出一系列巧克力季新品。（全聯提供）

與Feeling18聯名的有5款，包括「櫻桃黑森林波士頓」、「可可莓果夾心包」、「巧克力藍莓慕斯」、「巧克力布丁」、「日式巧克力泡芙」。為歡慶Feeling18獨家新品上市，買We Sweet x Feeling18聯名商品，掃描發票QR Code至指定網站登記，有機會抽南投星級飯店，請詳閱網頁https://bit.ly/3ohEM1Z。

至於全聯阪急麵包3款限定商品，首推超罪惡「巧克力蛋糕麵包」、有少女心的「草莓巧克力麵包」、外脆Q彈的「巧克力大菠蘿」，均一價皆為30元，今起至16日限時嘗鮮價25元。Read Bread生系列趁巧克力季持續推新品「巧克力生吐司」，融合進口苦甜巧克力製成巧克力醬與湯種工法麵團，與使用日本北海道產麵粉與發酵老麵熟成，以4°C低溫舒眠工法製成的「榛果巧克力風味生貝果」生貝果。

活動期間，全聯也推出買咖啡免費送巧克力活動，讓消費者可DIY摩卡咖啡，6日起於平日購買OFF COFFEE任一款咖啡，送瑞士蓮極醇系列體驗片；20日起平日購買OFF COFFEE任一款咖啡就送瑞士蓮Lindor夾餡巧克力、明治巧克力體驗片，送完為止。

此外，今（3日）起同步推出世界巧克力大賞，祭出全店巧克力第2件5折起優惠，包含來自世界各地的經典黑巧克力，如立陶宛的「TT黑巧克力90%/99%」、「明治CACAO 72%黑巧克力（杏仁/夏威夷豆）」等；還有多款期間限量巧克力商品，像是全聯獨家限定的「瑞士三角帆布束口袋組」，經典Toblerone LOGO搭配時尚燙金造型束口袋，有兩款配色可收藏。