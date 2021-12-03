新北歡樂耶誕城今晚開城，今年以「樂高」為主題，除了打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人及5公尺高機械裝置的「樂高耶誕老人」。（新北市觀旅局提供）

全台最大的5公尺高機械裝置「樂高耶誕老人」在板橋區中山路一段、新府路口揮手迎賓。（陳慰慈攝）

2021新北歡樂耶誕城今晚開城，今年以「樂高」為主題，除了打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人及5公尺高機械裝置的「樂高耶誕老人」，新北市長侯友宜晚間主持開城點燈儀式，宣布即日起至明年1月2日，一連串精彩的耶誕城系列活動正式啟動。

侯友宜表示，今年在防疫最嚴峻的時刻能夠守住，讓新北歡樂耶誕城能順利開幕，接下來還是要提醒市民，活動期間遵守相關防疫規定，今年結合樂高元素，拍照燈飾天橋也有7座，其中一條是橘色光廊，提醒大家性別平等、反對性別暴力，希望能守護家庭幸福美滿，每個光廊、地標、氛圍，都充滿對未來平安幸褔的期待。

耶誕主燈秀今日同步點亮，新北歡樂耶誕城以「3D雷射光雕投影秀」聞名全球，今年新北市府與新加坡頂尖光雕團隊賀喜娛樂共同策畫，打造全台唯一樂高主題光雕投影秀，投影方式突破物理限制，首創的貼膜投影技術，擴大樂高主燈秀投影範圍，投影面積增加740平方公尺（約223坪），大樓投影面積總計高達5841平方公尺（約1766坪），光雕團隊使用33台3萬流明雷射高階工程投影機，投影在市府大樓北面牆面，此機型擁有高流明數，在夜晚呈像清晰鮮明。

為帶給民眾更驚奇及獨特的觀影經驗，賀喜娛樂在動畫內容規劃費盡巧思，完整呈現樂高樣貌、忠於樂高原始比例跟結構，在製作過程中，光雕動畫師化身樂高玩家，拼砌出一個巨大的幻想實體，角色人物的表演與節奏感鋪陳，也融入樂高式的幽默。

首支光雕秀「追星篇」，描述了小精靈為了啟動遊樂園，偷偷拿取星星，而與耶誕老人發生一場刺激的冒險追逐戰，第二支光雕秀「重啟篇」則將於12月11日「巨星耶誕演唱會」當天首映。主燈秀時間為每日晚間5時30分至10時，每半點、整點一次；周邊燈飾亮燈時間為晚間5時30分至12時。

此外，新北市政府今年更邀請到樂高達人與各界名人，即日起在市府一樓大廳共同展出12件親手製作的樂高積木作品，除了全台唯一樂高認證大師－黃彥智，利用樂高積木融合台灣意象打造出全台最小的「迷你新北歡樂耶誕城」的樂高創作外，包括了「跨界王」黃子佼、台灣樂高達人Cid Hsiao及MOC大師LEGO 7等人，都紛紛拿出自己的樂高壓箱寶，就是要給民眾一個與眾不同的樂高耶誕節，絕對是樂高迷們絕對不可錯過的朝聖景點。

今年活動也從線下延伸到線上，「耶誕尋寶趣」分別在城內三大展區挑選5個點位，分別為市府大樓、耶誕樹、站前廣場、萬坪公園及新府路口耶誕老人，設置BEACON，民眾使用食尚玩家LINE官方帳號即可以參與尋寶任務。

而今開幕記者會也爆發小插曲，美麗華工會成員趁侯友宜上台發言時，衝進封鎖線，舉布條抗議美麗華公司藉由分割公司打壓工會，要侯友宜面對美麗華工人，隨即被架離現場，惹得現場不少民眾抱怨：「要抗議也不要來這種場合」。