運勢命理網站「十二生肖運程命理」分享，生肖屬雞、豬、蛇的女人花錢如流水，是典型的敗家女，她們在乎外表又熱衷玩樂，花錢預算無上限，普通男人根本養不起這樣的老婆。

▍1.生肖雞

屬雞女很注重外表，追求時尚和高品質的生活，因此她們往往是典型的購物狂，只要看了喜歡的東西，就會想要出手買下，刷卡時毫不猶豫，花錢大手大腳。屬雞女覺得金錢就是要用來買下喜歡的東西才有意義，儲蓄對她來說並沒有那麼重要，因此她們也特別容易變成月光族或卡奴，這樣的花錢習慣在婚後也不會有所改變。

▍2.生肖豬

屬豬女心思很細膩，有時會感到沒有安全感，她們會藉由物質來充實心靈的感受，在愛情中與其對她們說甜言蜜語，不如直接送漂亮的衣服或包包，更能迅速安撫她們的心情。屬豬女很熱衷打扮，婚後也不太會把心思放在工作上，如果老公又很可靠，她們花錢會更不節制，想要娶屬豬女，口袋還是要深一點才好！

▍3. 生肖蛇

屬蛇女頭腦靈活又聰明，充滿古靈精怪的想法，她們玩心很重，談戀愛時很難定下來，不太願意花心力經營感情，就算是婚後依然熱衷玩樂，花錢如流水，完全沒有存錢和理財的規劃。屬蛇女很在乎外表，因此會把大部分的錢花在美容和打扮上，而且預算無上限，身為她們的老公千萬要有心理準備。