上市建商達麗（6177）董事長謝志長近幾年積極加碼投資台南、高雄，積極獵地，今（3）日再傳捷報！首度參與競標公辦都更案「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」，就成功脫穎而出，獲選為最優申請人資格，插旗蛋黃區。達麗表示，將規劃為中大戶住宅。

達麗今天宣布，成功獲選為「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」最優申請人資格。

達麗建設協理廖政雄表示，該案佔地7306坪，為台南最精華的蛋黃區，使用分區為第五種住宅區，容積率為210％，未來將規劃住宅為主，其中包括分回給市府的社會住宅120戶，總計將有5萬建坪。

達麗建設南區經理傅景林表示，達麗最新獲選最優申請人的「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」，將採權利變換模式來開發，達麗估計可分回約4.5萬坪。全案不會規劃為小宅，而會朝向中大坪數來規劃，預計12月27日可望與台南市府完成簽約，2023年將取得建照。

達麗建設近幾年積極布局台南，先前在台南高鐵站附近的歸仁大案「達麗國家強棒」，總銷45億元，583戶在短短不到三個月的時間之內，就被「掃」光！由於科技大廠紛紛到台南投資設廠，帶動房價狂飆效應相當驚人，達麗近年也積極加碼收購台南土地。

其中，位於東區新都心段的3141坪基地，九月才正式開工動土，預計採先建後售，達麗也不急著賣，估計總銷至少75億元。另外，還有高鐵站附近的歸仁二期。